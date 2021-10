Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Влада заявляє, що число загиблих може збільшитися, і що багато людей загинули внаслідок обвалення будівель. Серед загиблих – багато жінок і дітей.

Крім того, як мінімум 150 осіб отримали поранення, причому деякі з них були доставлені в лікарню в критичному стані. Рятувальні операції все ще тривають.

Геологічна служба США повідомила, що цей землетрус силою 5,9 бала стався на невеликій глибині 9 км.

За словами офіційних осіб, значної шкоди завдано району Харнаі, де є велика кількість вугільних шахт, які можуть обрушитися під час землетрусів.

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta Pakistan. pic.twitter.com/o6DCjaSkCe

— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) October 7, 2021