Цієї ночі, 30 червня, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата від "Євросолідарності" Сергія Алєксєєва. У політсилі вже зреагували, назвавши обшуки черговими провокація та тиском.

Джерело: пресслужба “Європейської Солідарності”

За даними політсили, нічний обшук СБУ та ДБР проводили без постанови суду, з незрозумілими поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії.

Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

“”ЄС” розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата”, – мовиться у звернені пресслужби партії.

У політсилі наголосили, що раніше подібні нічні обушки проводились в інших членів партії.

“Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади — Трубіцину, Сенниченку та іншим”, – мовиться у повідомленні.