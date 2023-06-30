Джерело: пресслужба “Європейської Солідарності”
За даними політсили, нічний обшук СБУ та ДБР проводили без постанови суду, з незрозумілими поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії.
Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.
“”ЄС” розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата”, – мовиться у звернені пресслужби партії.
У політсилі наголосили, що раніше подібні нічні обушки проводились в інших членів партії.
“Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади — Трубіцину, Сенниченку та іншим”, – мовиться у повідомленні.
- 4 червня народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла зробила короткий допис у Facebook, в якому порівняла “порохоботів” та росіян. На публікацію відповіла народна депутатка від “ЄС” Ірина Геращенко, вимагаючи вибачень Безуглої перед військовими.