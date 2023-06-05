Джерело: Ірина Геращенко/Facebook
Безугла заявила, що “порохоботи” мають зникнути.
“Хто такий Борислав Береза? Не знаю, не знайома і знати не буду. Минулий динозавр. Ночуєш в бліндажі, оце бачиш їхні судоми в мережі”, – мовиться у дописі нардепки.
Своєю чергою співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко зреагувала на публікацію у соцмережі, заявивши, що Безугла має перепросити перед тисячами осіб, які воюють на фронті, а також перед пам’яттю загиблих.
“Тисячі партійців “Європейської Солідарності” воюють на фронті. На найважчих ділянках. Сотні з них отримали важкі поранення. Десятки – загинули. Ми НІКОМУ, ніяким Марʼянам не дозволимо топтатися по їх світлій памʼяті. Для нашої команди війна почалася в 14-му. Багато наших колег записалися в добровольці і з Майдану пішли на фронт”, – нагадала вона.
Геращенко зазначила, що Безугла порівняла прихильників політичної сили з окупантам, тим самим принизивши памʼять героїв Олега Барни, Геннадія Афанасьєва, Гліба Бабича, Тараса Жеребецького, Вячеслава Зайцева і “десятків інших світлих і чистих людей, чиїх мізинця вона не варта”.
“Це така ницість і дичина – ділити військових за партійними кольорами. Особливо з вуст депутата, та ще й з комітету нацбезпеки і оборони. Безугла має вибачитися перед військовими. За розкол країни, за ворожнечу і ненависть в кожному своєму слові. А її колеги по партії якось мають пояснити панянці, яке зло – її огидні пости”, – наголосила співголова фракції.
Вже за деякий час Безугла опублікувала новий допис, у якому заявила, що “порохоботи — не всі, хто голосували за Порошенка і не всі з Євросолідарності”. Водночас вона також закликала “не годувати тролів” та перейнялася інформацією, котру росіяни пильнують для “інкрустації своїх ІПСО”.
Нагадаємо, на думку представника президента у Верховній Раді, члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського (“Слуга народу”), його колега по фракції Мар’яна Безугла своєю роботою у комітеті з нацбезпеки створює загрозу національній безпеці під час воєнного стану.
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