Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
О 2:40 очільник Київщини повідомив про атаку безпілотників на регіон. Він закликав перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги та не фіксувати на камери роботу військових.
Близько 3:30 Кулеба наголосив, що в області продовжується атака ворожих БПЛА та повідомив про роботу ППО.
Вже о 5 ранку голова Київської ОВА повідомив, що росіяни укотре намагались поцілити в об’єкти інфраструктури, однак сили ППО знищили ворожі дрони.
“Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби”, – написав він.