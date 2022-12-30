У ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе, однак всі ворожі БПЛА були знищені силами ППО.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

О 2:40 очільник Київщини повідомив про атаку безпілотників на регіон. Він закликав перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги та не фіксувати на камери роботу військових.

Близько 3:30 Кулеба наголосив, що в області продовжується атака ворожих БПЛА та повідомив про роботу ППО.

Вже о 5 ранку голова Київської ОВА повідомив, що росіяни укотре намагались поцілити в об’єкти інфраструктури, однак сили ППО знищили ворожі дрони.

“Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби”, – написав він.