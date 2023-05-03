Вночі 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що війська РФ атакували Україну іранськими безпілотниками.

Запуск здійснювали з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.

Загалом для атаки окупанти випустили 26 ударних дронів “Shahed-136/131”.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БПЛА.

Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності Повітряне командування “Центр”, Повітряне командування “Схід” та Повітряне командування “Південь”.