Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, російські загарбники здійснили обстріл Миколаєва близько 1:40.
Окупанти завдали ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Смерч”.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали троє осіб. Серед поранених – 13-річна дівчинка.
Окрім цього внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки, територія підприємства, складські приміщення та автобаза.
Детальніша інформація щодо наслідків нічного обстрілу ще встановлюється.
- Нагадаємо, в ніч на 10 серпня росіяни з РСЗВ обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинуло 13 осіб, 11 отримали поранення.