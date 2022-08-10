У ніч на 10 серпня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв. Як наслідок - поранено троє осіб, серед яких - дитина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, російські загарбники здійснили обстріл Миколаєва близько 1:40.

Окупанти завдали ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Смерч”.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали троє осіб. Серед поранених – 13-річна дівчинка.

Окрім цього внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки, територія підприємства, складські приміщення та автобаза.

Детальніша інформація щодо наслідків нічного обстрілу ще встановлюється.