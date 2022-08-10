Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, у лікарні Марганця померло двоє осіб, які отримали поранення під час нічного обстрілу. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 13.
Резніченко наголосив, що лікарі боролись за життя поранених, однак не змогли їх врятувати.
На даний час пораненими залишаються ще 11 мирних жителів, 5-ро з них – у тяжкому стані.
Як відомо, в ніч на 10 серпня російські військові обстріляли з “Градів” Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів
- Нагадаємо, в ніч на 9 серпня в Дніпропетровській області лунали інтенсивні обстріли. Російські військові атакували Нікополь, завдавши ударів з “Градів”.