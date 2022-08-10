Унаслідок російських обстрілів Нікопольського району на Дніпропетровщині загинуло вже 13 осіб. Двоє з них померло у лікарні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, у лікарні Марганця померло двоє осіб, які отримали поранення під час нічного обстрілу. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 13.

Резніченко наголосив, що лікарі боролись за життя поранених, однак не змогли їх врятувати.

На даний час пораненими залишаються ще 11 мирних жителів, 5-ро з них – у тяжкому стані.

Як відомо, в ніч на 10 серпня російські військові обстріляли з “Градів” Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів