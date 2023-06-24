Цієї ночі, 24 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Є влучання по приватному секторі у Дніпрі, внаслідок чого поранень зазнали 8 осіб, зокрема двоє дітей. Також є приліт по об'єкту інфраструктури.

Джерело: глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Попередньо відомо, що ночі над Дніпропетровщиною було збито 9 російських крилатих ракет та 3 безпілотники.

Проте є і влучання. Ціллю окупантів став приватний житловий сектор у Дніпрі.

Станом на ранок відомо, що внаслідок ракетного удару постраждало 8 осіб, серед них – двоє дітей, хлопці віком 9-и і 16-ти років. Чотирьох постраждалих госпіталізували.

Після ракетного удару виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 – пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Також є приліт по інфраструктурному об’єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється.