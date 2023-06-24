Джерело: глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Попередньо відомо, що ночі над Дніпропетровщиною було збито 9 російських крилатих ракет та 3 безпілотники.
Проте є і влучання. Ціллю окупантів став приватний житловий сектор у Дніпрі.
Станом на ранок відомо, що внаслідок ракетного удару постраждало 8 осіб, серед них – двоє дітей, хлопці віком 9-и і 16-ти років. Чотирьох постраждалих госпіталізували.
Після ракетного удару виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 – пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.
Також є приліт по інфраструктурному об’єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється.
- Вночі 24 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетну атаку на Україну. Низку ракет було випущено на Київ. Уламки збитих ракет впали на 24-поверхівку. Є загиблі та поранені.