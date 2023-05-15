Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Російські військові завдали удару зранку. Вони поцілили у лікарню.

“Четверо осіб загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці”, – розповів він.

Фото: Павло Кириленко

Внаслідок атаки декілька поверхів медичного закладу зруйновано.

Глава ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися з міста, яке постійно потерпає від російських ударів.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко