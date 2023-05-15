15 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці (Донецької області). Внаслідок атаки четверо осіб загинуло.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Російські військові завдали удару зранку. Вони поцілили у лікарню.