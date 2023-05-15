Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Російські військові завдали удару зранку. Вони поцілили у лікарню.
“Четверо осіб загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці”, – розповів він.
Внаслідок атаки декілька поверхів медичного закладу зруйновано.
Глава ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися з міста, яке постійно потерпає від російських ударів.
- Вранці 15 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. У росЗМІ заявили про влучання в Луганське вище військове авіаційне училище штурманів.
- Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області, внаслідок чого загинуло дві особи.