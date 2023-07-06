Цієї ночі, 6 липня, війська РФ завдали ракетного удару по Україні. Під прицілом окупантів опинився Львів, де зафіксовано влучання ракети у житлову багатоповерхівку. Є жертви.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий

Повітряна тривога у Львівській області почала лунати близько 02:00. Вже менш як за годину почались вибухи.

Вже після завершення повітряної тривоги очільник Львівщини Максим Козицький повідомив про наслідки ракетної атаки.

Зокрема він написав про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, додавши, що є поранені.

Вже згодом Козицький повідомив про влучання російської ракети у багатоповерхівку Львова.

“Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали”, – написав він.

Вранці Козицький також опублікував відеозвернення, де наголосив, що перебуває на місці влучання ракети, де продовжують розбирати завали.

“Звичайно, що будуть травмовані та загиблі”, – зауважив очільник Львівщини.

Своєю чергою Андрій Садовий у відеозверненні наголосив, що цієї ночі по Львову була здійснена одна із наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру.

“Є загиблі і є поранені”, – сказав він додавши, що з-під завалів дістали тіла трьох осіб.

Водночас, додав Садовий, рятувальники продовжують розбір завалів тому, найімовірніше, кількість загиблих зросте.

Щодо постраждалих, то, за йог словами, 8 осіб госпіталізували.

Також Садовий наголосив, що зафіксовано низку руйнувань. Зокрема у деяких житлових будинках “просто знесло дах”, є руйнування офісного комплексу, у школі, гуртожитках Львівського політехнічного університету.

Також мер Львова повідомив, що вулиця Стрийська у Львові буде перекритою допоки не розберуть всі завали.

Своєю чергою за даними МВС України, станом на 7 ранку кількість загиблих у Львові зросла до 4-х, кількість постраждалих – 9-ть.