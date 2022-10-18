Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, вночі окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300.
Одна з російських ракет поцілила у двоповерховий будинок. Під завалами будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. На даний час продовжується розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи.
Окрім цього ворожі ракети знищили квітковий ринок у Миколаєві. Обійшлось без жертв.
Також внаслідок нічного обстрілу у Миколаєві зникло електропостачання, однак станом на 6:20 його відновили.
- В ніч на 18 жовтня в Дніпропетровській області зафіксовано кілька ворожих атак та збитий дрон-камікадзе Shahed -136. Так, протягом ночі російські війська “тримали в напрузі” Нікопольський район.