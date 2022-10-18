Фото: t.me/mykolaivskaODA

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, вночі окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300.

Одна з російських ракет поцілила у двоповерховий будинок. Під завалами будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. На даний час продовжується розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи.

Окрім цього ворожі ракети знищили квітковий ринок у Миколаєві. Обійшлось без жертв.

Також внаслідок нічного обстрілу у Миколаєві зникло електропостачання, однак станом на 6:20 його відновили.