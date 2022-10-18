У ніч на 18 жовтня росіяни укотре завдали ракетного обстрілу по Миколаєву. Внаслідок злочинних дій окупантів загинув один чоловік.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, вночі окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300.

Одна з російських ракет поцілила у двоповерховий будинок. Під завалами будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. На даний час продовжується розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи.

Окрім цього ворожі ракети знищили квітковий ринок у Миколаєві. Обійшлось без жертв.

Також внаслідок нічного обстрілу у Миколаєві зникло електропостачання, однак станом на 6:20 його відновили.