В ніч на 18 жовтня в Дніпропетровській області зафіксовано кілька ворожих атак та збитий дрон-камікадзе Shahed -136. Так, протягом ночі російські війська "тримали в напрузі" Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни завдавали ударів “Градами” та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Там немає і зв’язку через пошкодження телевежі. Резніченко зауважив, що аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів.

Водночас опівночі військові з повітряного командування “Схід” знищили один ворожий дрон-камікадзе “Shahed -136”.

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Голова ОВА сказав, що станом на 7:32 в області нова атака: “Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!”, — додав він.