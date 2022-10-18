Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни завдавали ударів “Градами” та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Там немає і зв’язку через пошкодження телевежі. Резніченко зауважив, що аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів.
Водночас опівночі військові з повітряного командування “Схід” знищили один ворожий дрон-камікадзе “Shahed -136”.
Читайте також:
Читайте також:
Голова ОВА сказав, що станом на 7:32 в області нова атака: “Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!”, — додав він.
- Станом на початок 237-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.
- Національний банк України перерахував на потреби військових 20,8 млрд грн, лише за минулий тиждень на спецрахунок надійшло майже 125 млн грн.