У ніч на 27 квітня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Ворожі ракети, зокрема, поцілили по житлових будинках. Є жертви.

Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та ОК “Південь”.

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 1:00. Вже через декілька хвилин Кім повідомив, що по регіону випущено щонайменше 4 ракети типу С-300.

За його даними, одна з ракет поцілила у багатоповерхівку, ще по одній ракеті – у дві приватні домівки.

О 2:00 Кім повідомив, що внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 15 – поранені, серед яких є у тяжкому стані.

Водночас вже вранці в “ОК Південь” повідомили, що кількість поранених унаслідок нічного обстрілу Миколаєва зросла до 23 осіб. Серед поранених – дитина.

В оперативному командуванні також уточнили, що місто обстріляли чотирма ракетами типу “Калібр”, які ворог запустив з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

“Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення – очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій”, – наголосили в ОК “Південь”.