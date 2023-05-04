Вночі 4 травня російські окупанти атакували Київ та Одесу. Атаку здійснювали БПЛА та ракетами. Більшість з них були збиті, однак є і влучання.

Про це повідомляє КМВА та ОК “Південь”.

У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що цієї ночі тривога у столиці тривала близько 4 годин. Російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе та ракетами, ймовірно балістичного типу.

За попередніми даними, у повітряному просторі Києва було знищено всі безпілотники та ракети росіян, однак остаточні дані ще встановлюються.

За оперативними зведеннями – без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється.

Водночас трохи згодом у КМВА уточнили, що на житловій забудові у Шевченківському районі столиці виявили уламки збитого БПЛА.

“Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території”, – мовиться у повідомленні.

Щодо Одеси, то за даними ОК “Південь”, по місту окупанти випустили 15 БПЛА типу “Shahed-131/136.” З них 12 було знищено силами ППО.

Водночас 3 безпілотники поцілили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

Пожежу оперативно ліквідовано, ніхто з людей не постраждав.