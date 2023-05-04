Про це повідомляє КМВА та ОК “Південь”.
У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що цієї ночі тривога у столиці тривала близько 4 годин. Російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе та ракетами, ймовірно балістичного типу.
За попередніми даними, у повітряному просторі Києва було знищено всі безпілотники та ракети росіян, однак остаточні дані ще встановлюються.
За оперативними зведеннями – без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється.
Водночас трохи згодом у КМВА уточнили, що на житловій забудові у Шевченківському районі столиці виявили уламки збитого БПЛА.
“Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території”, – мовиться у повідомленні.
Щодо Одеси, то за даними ОК “Південь”, по місту окупанти випустили 15 БПЛА типу “Shahed-131/136.” З них 12 було знищено силами ППО.
Водночас 3 безпілотники поцілили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.
Пожежу оперативно ліквідовано, ніхто з людей не постраждав.
- 3 травня посольство США в Україні попередило про “триваючу підвищену загрозу ракетних атак” в країні, зокрема по Києву.