Вночі 7 липня російські окупаційні війська атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 18 дронів-камікадзе, з яких більшість вдалось збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Згідно з даними, цієї ночі війська РФ атакували Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 безпілотників, з яких 12 було знищено завдяки підрозділам зенітних ракетних військ, винищувальній авіації та мобільним вогневим групам Повітряних Сил.

Збиття дронів відбувалось у південних та східних областях.

Водночас куди влучили інші 6 дронів, які не були збиті, у Повітряних силах не повідомили.