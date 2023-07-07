Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Згідно з даними, цієї ночі війська РФ атакували Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Загалом зафіксовано пуски 18 безпілотників, з яких 12 було знищено завдяки підрозділам зенітних ракетних військ, винищувальній авіації та мобільним вогневим групам Повітряних Сил.
Збиття дронів відбувалось у південних та східних областях.
Водночас куди влучили інші 6 дронів, які не були збиті, у Повітряних силах не повідомили.
- Уночі 6 липня російські окупаційні війська атакували Україну ракетами. Загалом ворог випустив 10 ракет, з яких 7 було знищено силами та засобами ППО. Інші ракети влучили у Львові.