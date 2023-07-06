Нічний обстріл України: силами ППО знищено 7 із 10 російських ракет

Уночі 6 липня російські окупаційні війська атакували Україну ракетами. Загалом ворог випустив 10 ракет, з яких 7 було знищено силами та засобами ППО. Інші ракети влучили у Львові.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами “Калібр”. Вони були випущені близько 01:00 з надводних носіїв та підводних човнів у Чорному морі.

Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

Завдяки бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів та авіації Повітряних Сил вдалось знищити 7 із 10 ракет.

“На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим!”, – мовиться у повідомленні.

Як відомо, у Львові зафіксовано влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих, однак місцева влада попередила, що кількість загиблих може зросте. оскільки розбір завалів ще триває.