Нічний обстріл України: силами ППО знищено 7 із 10 російських ракет

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами “Калібр”. Вони були випущені близько 01:00 з надводних носіїв та підводних човнів у Чорному морі.
Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
Завдяки бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів та авіації Повітряних Сил вдалось знищити 7 із 10 ракет.
“На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим!”, – мовиться у повідомленні.
Як відомо, у Львові зафіксовано влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих, однак місцева влада попередила, що кількість загиблих може зросте. оскільки розбір завалів ще триває.
- 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.