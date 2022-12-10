Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що окупанти випустили на територію України БПЛА “Shahed-136/131” іранського виробництва.
Загалом росіяни запустили 15 дронів, з яких 10 було знищено.
За даними Повітряних сил, 4 дрони було збито над Миколаївщиною, 4 над Херсонщиною та 2 над Одещиною.
Водночас іранського БПЛА все ж уразили критичну інфраструктуру в Одеській області, залишивши без електроенергії тисячі мешканців області.
- У розвідці Великої Британії прокоментували перше за три тижні застосування росіянами іранських дронів-камікадзе. У відомстві вважають, що Москва відновила атаки іранськими БПЛА, оскільки отримала від Тегерану нову партію безпілотників.