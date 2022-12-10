Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що окупанти випустили на територію України БПЛА “Shahed-136/131” іранського виробництва.

Загалом росіяни запустили 15 дронів, з яких 10 було знищено.

За даними Повітряних сил, 4 дрони було збито над Миколаївщиною, 4 над Херсонщиною та 2 над Одещиною.

Водночас іранського БПЛА все ж уразили критичну інфраструктуру в Одеській області, залишивши без електроенергії тисячі мешканців області.