Вночі 15 червня російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по Україні. Зафіксовано влучання у Дніпропетровській області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

У період з 00:20 по 04:30 війська РФ випустили по території України крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та ударні дрони іранського виробництва “Shahed-136/131”.

Чотири крилаті ракети було випущено з чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспію.

Одну ворожу ракету було знищено, інші три поцілили в промислові об’єкти Дніпропетровської області.

Щодо БпЛА, вони були запущені противником з північного та південного напрямків. Загалом росіяни випустили 20 дронів, всі з яких були знищені силами та засобами ППО на півдні та сході.

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Інформації щодо наслідків обстрілу Дніпропетровщини поки немає. Відомо, що вибухи лунали у Кривому Розі, про що повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, закликавши нічого не знімати на фото та відео.