У ніч на 13 січня російські окупаційні війська обстріляли базу з припаркованими комунальними автобусами. Пошкоджено понад десяток автобусів, є поранений.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, внаслідок злочинних дій російських армійців пошкоджено 16 комунальних автобусів. Окрім цього, понівечено легкові автомобілі, склади та будівля для охорони.

За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу поранення отримав один охоронець.

Також уламки російських снарядів пошкодили електромережу.

На місці обстрілу працюють медики, правоохоронці та рятувальники. Електрики займаються відновленням енергопостачання.