Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його інформацією, внаслідок злочинних дій російських армійців пошкоджено 16 комунальних автобусів. Окрім цього, понівечено легкові автомобілі, склади та будівля для охорони.
За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу поранення отримав один охоронець.
Також уламки російських снарядів пошкодили електромережу.
На місці обстрілу працюють медики, правоохоронці та рятувальники. Електрики займаються відновленням енергопостачання.
- Протягом четверга, 12 січня, війська російських окупантів 49 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Є загиблий та поранені.