Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Росіяни завдали трьох ракетних ударів по промисловому підприємству Кривого Рогу. В результаті удару троє поранених, один із працівників загинув – рятувальники дістали його тіло з-під завалів.
“Трагічна ніч… Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху”, – повідомив Резніченко.
Трьох поранених ушпиталили. У місцевій лікарні медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
Нікопольський район російські окупаційні війська цієї ночі знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Ніхто з людей не постраждав.
- За інформацією очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького, протягом 4 грудня росіяни здійснили 64 удари по території Сумської області – обстріляли 4 громади.
- Розпочалася двісті вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.