У ніч на 5 грудня російські загарбники ударили трьома ракетами по Кривому Рогу (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Росіяни завдали трьох ракетних ударів по промисловому підприємству Кривого Рогу. В результаті удару троє поранених, один із працівників загинув – рятувальники дістали його тіло з-під завалів.

“Трагічна ніч… Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху”, – повідомив Резніченко.

Трьох поранених ушпиталили. У місцевій лікарні медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Нікопольський район російські окупаційні війська цієї ночі знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Ніхто з людей не постраждав.