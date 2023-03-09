У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.

Про це повідомляють #Букви.

Сигнали повітряної тривоги почали лунати близько 1 години ночі з північних областей, поступово розповсюджуючись по всій території України. Станом на 7 ранку тривога у більшості регіонів триває: відбій пролунав лише у західній частині України.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, ціллю окупантів знову стали енергетичні об’єкти інфраструктури України.

За даними глави Міненерго Германа Галущенка, унаслідок нічних обстрілів пошкоджень зазнала остання лінія, яка живила Запорізьку АЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах.

Він додав, що також російські ракети поцілили в енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці через атаку росіян застосовано технологічні екстрені відключення електроенергії. Таким чином, станом на зараз у Києві без енергопостачання близько 15% споживачів.

Окрім цього мер Києва повідомив про вибухи у Голосіївському районі міста.

“Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом”, – написав він.

О 7:14 Кличко повідомив про ще один вибух, який пролунав у Святошинському районі Києва. Він додав, що постраждало двоє цивільних.

“Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!”, – закликав він.

Вибухи було чутно також у Київській області. Зокрема за даними Київської ОВА, близько 4:30 та 5:00 у регіоні спрацювала ППО. Також в ОВА попередили, що на Київщині запроваджено екстрені відімкнення електроенергії.

Пролунали низка вибухів і на Харківщині. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, по місту та області окупанти завдали щонайменше 15 ударів.

“Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється”, – написав він.

На Одещині також зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, про що повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко. Окрім цього, внаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджень зазнали й житлові будинки.

“На щастя постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет. Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях!”, – написав він.

Інформації щодо ситуації в інших областях поки що немає, оскільки повітряна тривога триває.

Окрім цього відомо, що внаслідок застосування екстрених відключень електроенергії, є затримки низки потягів, йдеться у повідомленні Укрзалізниці. З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 10 затримуються на понад 1 годину, ще 5 – на понад 30 хвилин.

Зокрема:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30