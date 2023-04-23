Про це повідомила Слов’янська МВА.
“Чергового ворожого удару місто зазнало минулої ночі”, — йдеться у повідомленні.
Цього разу російські військові завдали удару по мікрорайону Лісний поблизу кар’єру. Постраждало декілька приватних будинків.
“На щастя, обійшлося без жертв”, – поінформував начальник МВА Вадим Лях.
Глава МВА закликав місцевих жителів утриматися від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.
- Внаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж, 4 автомобілі та сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.
- Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.