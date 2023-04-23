Про це повідомила Слов’янська МВА.

“Чергового ворожого удару місто зазнало минулої ночі”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Слов’янська МВА

Цього разу російські військові завдали удару по мікрорайону Лісний поблизу кар’єру. Постраждало декілька приватних будинків.

“На щастя, обійшлося без жертв”, – поінформував начальник МВА Вадим Лях.

Глава МВА закликав місцевих жителів утриматися від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.

Фото: Слов’янська МВА

Фото: Слов’янська МВА

Фото: Слов’янська МВА