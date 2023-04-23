Внаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж, 4 автомобілі та сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.

Також Синєгубов відзначив, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти. Обійшлося без постраждалих та масштабних руйнувань.

Крім того, голова Харківської ОДА запевнив, що триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети.