Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.
Також Синєгубов відзначив, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти. Обійшлося без постраждалих та масштабних руйнувань.
Крім того, голова Харківської ОДА запевнив, що триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети.
- Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
- Станом на 22 квітня 2023 року українські військові зайняли позиції на лівому березі Херсонської області. Про це свідчать геолокаційні кадри та звіти, надані російськими військовими блогерами.
- В Україні триває 424-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 186 тисяч окупантів із РФ.