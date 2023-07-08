Вночі 8 липня російські окупаційні війська атакували Україні ударними дронами. Було збито 5 БпЛА, однак не обійшлось і без влучань.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі російські окупаційні війська вчергове атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Запуски здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Проте частину ворожих дронів перехопити не вдалось, і вони поцілили промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Попередньо – без жертв.

Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації.