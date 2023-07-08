Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі російські окупаційні війська вчергове атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131.
Запуски здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Проте частину ворожих дронів перехопити не вдалось, і вони поцілили промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Попередньо – без жертв.
Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації.
- Уночі 7 липня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Низку ворожих БпЛА було збито над Дніпропетровщиною, однак унаслідок падіння уламків загинули цивільні.