Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Після опівночі 20 травня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ударними дронами «”Shahed-136/131″.
Загалом було випущено 18 БПЛА з північного напрямку. Всі безпілотники випустили на Київщину і всі були збиті силами ППО.
Окрім цього, пізно ввечері 19 травня на східному напрямку знищено два дрони-камікадзе, а на південному – розвідувальний БпЛА “Мерлін-ВР”.
Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.
- Вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре намагались атакувати Київ дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені, проте є руйнування у різних районах столиці внаслідок падіння уламків.