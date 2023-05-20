Силами та засобами ППО протягом ночі було знищено 18 російських БПЛА, якими окупанти намагались атакувати Україну. Ще три ворожі дрони, зокрема розвідувальний, було знищено ввечері 19 травня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Після опівночі 20 травня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ударними дронами «”Shahed-136/131″.

Загалом було випущено 18 БПЛА з північного напрямку. Всі безпілотники випустили на Київщину і всі були збиті силами ППО.

Окрім цього, пізно ввечері 19 травня на східному напрямку знищено два дрони-камікадзе, а на південному – розвідувальний БпЛА “Мерлін-ВР”.

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.