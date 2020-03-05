У Франції з 30 березня відкривається попереднє замовлення на двомісний електромобіль Citroën Ami, який був представлений на автосалоні у Женеві в минулому році.

Про це повідомляє французське видання Capital.fr.

У продажу авто надійде влітку 2020 року, а придбати його можна буде в магазинах побутової техніки FNAC та Darty або ж онлайн.

Довжина електромобіля складає 2,41 метра, ширина – 1,36. Проте виробник зумів оптимізувати внутрішній простір, щоб встановити два сидіння поруч. Це значна перевага Citroën Ami в порівнянні з суперником Renault Twizy, пасажирам якого доводиться сидіти в тандемі.

Ще одна перевага в порівнянні з суперником з Renault, авто повністю закрито. А це дозволяє бути захищеним від дощу чи сонця.

Виробник запевняє, що це хороша альтернатива велосипеду та електросамокати – максимальна швидкість 45 км/год. Крім того, водити таке авто можна без прав з 14 років.

Вартість автомобіля складе 6900 євро.