Про це повідомляє французське видання Capital.fr.
У продажу авто надійде влітку 2020 року, а придбати його можна буде в магазинах побутової техніки FNAC та Darty або ж онлайн.
Довжина електромобіля складає 2,41 метра, ширина – 1,36. Проте виробник зумів оптимізувати внутрішній простір, щоб встановити два сидіння поруч. Це значна перевага Citroën Ami в порівнянні з суперником Renault Twizy, пасажирам якого доводиться сидіти в тандемі.
Ще одна перевага в порівнянні з суперником з Renault, авто повністю закрито. А це дозволяє бути захищеним від дощу чи сонця.
Виробник запевняє, що це хороша альтернатива велосипеду та електросамокати – максимальна швидкість 45 км/год. Крім того, водити таке авто можна без прав з 14 років.
Вартість автомобіля складе 6900 євро.
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