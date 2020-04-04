У місті Роман-Сюр-Ізер на південному сході Франції озброєний ножем чоловік напав на перехожих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Атака сталася сьогодні. В результаті загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Наразі місто перебуває на карантині через спалах коронавірусу. Людям дозволено відвідувати лише магазини та аптеки, купувати товари першої необхідності.

За даними Reuters, напад стався вранці біля пекарні й магазинів в центрі міста, де люди стояли в черзі.

За словами свідків, зловмисник завдавав удари хаотично, пересуваючись центром міста.

За словами міського голови Марі-Елен Тораваль, нападник був заарештований. Зараз встановлюються обставини інциденту.

За даними британського агентства ВВС, зловмисник здійснив напад у тютюновому магазині, де зарізав власників і клієнта. Після цього він напав на відвідувачів м’ясної крамниці.

Розслідуванням буде займатися антитерористична поліція.

На цю мить відомо, що підозрюваний – 33-річний чоловік, уродженець Судану.

Також повідомляється, що один із поранених перебуває в критичному стані.