Про це повідомляє Єлисейський палац.

Рішення про призначення Кастекса прийняв президент Франції Еммануель Макрон.

“Президент Республіки призначив Жана Кастекса прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Жан Кастекс — державний службовець. Свого часу обіймав посаду мера міста Прад (департамент Східні Піренеї на півдні Франції). У квітні 2020 року йому було доручено керувати процесом виходу країни з карантину.