Про це повідомляє Єлисейський палац.
Рішення про призначення Кастекса прийняв президент Франції Еммануель Макрон.
“Президент Республіки призначив Жана Кастекса прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд”, – йдеться у повідомленні.
Як відомо, Жан Кастекс — державний службовець. Свого часу обіймав посаду мера міста Прад (департамент Східні Піренеї на півдні Франції). У квітні 2020 року йому було доручено керувати процесом виходу країни з карантину.
- Трохи раніше було оголошено, що прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку.