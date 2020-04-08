Про це написав керівник ГО “Варта-1” Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

“7 квітня о 21:00 на вул. Героїв УПА, 76 – на зупинці колишнього заводу “Кінескоп” – чоловік (зі слів поліції, безхатченко) напав і підрізав Лесика з гурту “Лесик Band” (Олександр Дацюк). Нападника затримали і вилучили в нього ніж, проводять слідчі дії”, – йдеться в дописі.

Самого ж Лесика скерували у 8-у лікарню, проте врятувати його життя лікарям не вдалося. Два ножових проникаючих поранень в область серця виявилися несумісними з життям.

Безхатченка опізнали. Він – колишній житель вул. Героїв УПА, 78. Чоловіка відправили у Франківський райвідділ поліції.

Донька Олександра Дацюка Христина підтвердила смерть батька.

“Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька. У зв’язку з карантином ми, звісно, не будем робити пишного прощання”, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Гурт “Лесик Band” був заснований в 1990 році, і з того часу Дацюк був його беззмінним лідером. Особливості стилю групи – суржикові українські тексти і добре зіграна музика різних стилів, таких як рок-н-рол, блюз, стьоб-рок, реггі та інші.