У Львові вночі, 28 червня, семеро жителів міста напали на бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик. Хуліганів притягли до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Як встановили правоохоронці, семеро чоловіків і жінок у віці від 18 до 29 років, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння почали конфліктувати з медиками близько другої години ночі. Медики прибули на виклик в будинок на вулиці Княгині Ольги.

За даними поліції, хулігани поводилися неадекватно і нецензурно лаялися, а під час конфлікту пошкодили ящик з медикаментами, і розбили ємності з ліками.

На двох правопорушників склали адмінпротоколи за фактом дрібного хуліганства, на чотирьох за розпивання алкогольних напоїв в заборонених місцях, а на одного за помилковий виклик “швидкої”.