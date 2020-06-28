Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.
Як встановили правоохоронці, семеро чоловіків і жінок у віці від 18 до 29 років, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння почали конфліктувати з медиками близько другої години ночі. Медики прибули на виклик в будинок на вулиці Княгині Ольги.
За даними поліції, хулігани поводилися неадекватно і нецензурно лаялися, а під час конфлікту пошкодили ящик з медикаментами, і розбили ємності з ліками.
На двох правопорушників склали адмінпротоколи за фактом дрібного хуліганства, на чотирьох за розпивання алкогольних напоїв в заборонених місцях, а на одного за помилковий виклик “швидкої”.
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