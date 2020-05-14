Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, скільки кілометрів доріг було побудовано за час дії карантину.

Про це міністр розповів в інтерв’ю #Буквам.

“За ці місяці у нас не припинялося будівництво доріг ні на хвилину. На 180 об’єктах проводяться роботи, в цілому 2,5 тисячі кілометрів. По решті, до середини липня теж повинні початися роботи. Всього 370 об’єктів на цей рік”, – заявив він .

Криклій уточнив, що мова йде про ключову автомобільну дорогу Дніпро-Решетилівка і розв’язки в Житомирській області.

“Ми фактично зшиваємо країну, тому що у нас буде Київ-Харків, на півдні у нас буде Миколаїв-Кропивницький, Миколаїв-Кривий Ріг, з Херсоном у нас дорога закінчена. Будуються дороги на Тернопіль, Стрий та львівська об’їзна”, – пояснив міністр .