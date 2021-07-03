У Мексиканській затоці стався розрив підводного газопроводу, в результаті чого полум'я вирвалося на поверхню в водах Перської затоки, утворивши "вогняне око".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Інцидент стався біля узбережжя населеного пункту Сьюдад-дель-Кармен в штаті Кампече на південному сході країни. Пожежа почалася в підводному трубопроводі, який з’єднується з платформою на флагманській нафтовидобувній компанії Pemex Ku Maloob Zaap.

Користувачі соцмереж прозвали її “вогненним оком” через круглу форму полум’я, коли воно вирувало недалеко від Pemex і вискакувало з води, нагадуючи розпечену лаву.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. На даний момент пожежу вже приборкали.

Глава мексиканського регулятора безпеки нафти ASEA Анхель Каррісалес зазначив, що інцидент “не привів до розливу нафти”. Однак він не пояснив, що горіло на поверхні води.

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021