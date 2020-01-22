Найбільший в Україні телекомунікаційний провайдер послуг – компанія "Воля" анонсувала підвищення тарифів для абонентів із 1 лютого 2020 року.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті компанії.

“Інформуємо вас, що з 1 лютого 2020 року ми актуалізуємо абонентську плату та оптимізуємо тарифну лінійку. Зміна тарифів відбудеться в абонентів усієї мережі покриття “Воля” на території України”, – наголошується в повідомленні.

У компанії пов’язують перегляд тарифів із підвищенням українськими медіагрупами цін на власні канали для провайдерів кабельного телебачення більш ніж у 2 рази. У “Волі” наголошують, що зростання тарифів для абонентів “є закономірним наслідком такого рішення”.

“Воля” закуповує контент у найбільших медіагруп України: “Інтер”, StarLightMedia, Медіа Група Україна і “1+1”. Це власники більш ніж двадцяти найпопулярніших телеканалів: “Інтер”, НТН, К1, К2, МЕГА, “Піксель”, Zoom, “Enter-фільм”, СТБ, ICTV, “Новий”, М1, М2, “Оце”, “Україна”, НЛО ТБ, “Індиго TV”, 1+1, 2+2, ТЕТ, “Плюс плюс” та інш.”, – зазначено в повідомленні.

“Воля” також опублікувала оновлений прейскурант тарифів, дійсний із 1 лютого.

Наприклад, вартість пакета “Воля Turbo” становить 195 грн на місяць, а буде 235 грн на місяць. Тариф “Інтернет 100”: вартість поточного пакета – 165 грн на місяць, а стане 199 грн на місяць. Пакет “Оптимальний ТБ + Інтернет 100” зараз коштує 289 грн, а з 1 лютого подорожчає до 329 грн.

До 31 січня абоненти можуть безкоштовно обрати будь-який інший доступний тарифний план для підключення.

“Попри агресивне підвищення платежів медіагрупами, ми продовжуємо розвивати наші продукти і сервіси, удосконалювати обслуговування, а також інвестувати в кращий світовий контент для задоволення потреб наших абонентів. Тож в новому 2020 році кожен абонент може вибрати цікавий за наповненням і вигідний для нього план передплати, а на додачу отримати додаткові переваги в рамках своїх тарифів”, – йдеться в повідомленні.