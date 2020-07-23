Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Я б сформулював це трохи інакше. Я сам говорив про це з російськими чиновниками і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть:” Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити “. Я поки не бачу можливості для майбутніх переговорів, але міжнародний тиск на Росію має бути сильнішим. Ось тут нам потрібні США, Великобританія, Франція, Німеччина, а може і НАТО “, – сказав Волкер.

Він також підкреслив, що світова спільнота повинна постійно наполягати на захопленні Криму і тим самим тиснути на РФ.