Вторгнення Росії в Україну змусило Volkswagen та BMW зупинити деякі заводи через відсутність спеціалізованих джгутів, які поставляються з України.

Про це повідомляє Financial Times.

“Ми повинні подумати про додаткові інвестиції в Сполучених Штатах та за кордоном”, — сказав виконавчий директор компанії Volkswagen Герберт Дісс журналістам у вівторок, проте попередив, що конкретні наслідки війни наразі неможливо оцінити.

До вторгнення в Україну виробники автомобілів сприймали цю деталь як належне. Наразі заводи BMW і Volkswagen змушені простоювати по всій Європі – після того, як українські електротехнічні заводи закрилися.

“Нині наша автомобільна промисловість, яка може похвалитися майже 40 підприємствами із виготовлення запчастин, знаходиться під загрозою. Проблема з джгутами полягає в тому, що вони є фундаментальними. Неможливо почати збірку навіть некомплектного автомобіля без джгутів”, — сказав Олександр Маріан, директор консалтингової компанії AlixPartners у Парижі.

На відміну від інших деталей, які можна легко зробити в іншому місці, джгути виготовляються на замовлення. Кожна модель автомобіля має свою індивідуальну систему, відточену до міліметра.

“Ми працюємо з нашими постачальниками, які постраждали від кризи в Україні, щоб разом знайти рішення та підтримати їх у впровадженні цих рішень, чи то підтримка виробництва в Україні, чи в альтернативних місцях”, — заявили в компанії BMW, яка закрила два німецькі заводи.