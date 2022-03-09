Десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Список зібрав американський телеканал CNN.

Вихід зачіпає кожен куток економіки, починаючи від її величезних енергетичних багатств до автомобілів, фінансів, роздрібної торгівлі, розваг і швидкого харчування, знищуючи Росію нових інвестицій і вилучаючи продукти та послуги, які стали популярними протягом десятиліть після розпаду Радянського Союзу.

Хто ж покинув країну-агресора?

Автомобілі

Ford оголосив про призупинення своєї діяльності в Росії. Американський автовиробник володіє 50% акцій спільного підприємства Ford Sollers, в якому працює щонайменше 4000 працівників і спільного з російською компанією Sollers.

Компанія має заводи в Санкт-Петербурзі, Єлабузі та Набережних Челнах, але заявила, що за останні роки “значно згорнула” свою російську діяльність. Автовиробник заявив, що “глибоко стурбований ситуацією в Україні”, і зазначив, що має “сильний контингент громадян України, які працюють у Ford по всьому світу”.

General Motors заявила, що припиняє весь експорт до Росії “до подальшого повідомлення”. GM не має там значної присутності: за словами речника, компанія продає лише близько 3000 автомобілів на рік через 16 дилерських центрів. Це з більш ніж 6 мільйонів автомобілів, які детройтський автовиробник продає щорічно.

Toyota оголосила, що припинить виробництво автомобілів в Росії або імпорт їх у країну “до подальшого повідомлення через порушення ланцюга поставок”.

Volkswagen припиняє виробництво автомобілів в Росії і призупинив експорт на російський ринок. Рішення стосується російських виробничих майданчиків у Калузі та Нижньому Новгороді.

Компанія Nissan призупинила експорт автомобілів до Росії, додавши, що “передбачає, що виробництво скоро зупиниться на нашому заводі в Санкт-Петербурзі”.

Авіація

Boeing заявив, що припиняє підтримку російських авіакомпаній.

Речник компанії підтвердив, що виробник літаків призупинив “послуги запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для російських авіакомпаній”, а також “призупинив основні операції в Москві та тимчасово закрив наш офіс у Києві”.

Airbus пішов за Boeing – у своїй заяві компанія заявила, що “призупинила послуги підтримки російських авіакомпаній, а також постачання запчастин у країну”.

Техніка

Apple припинила продаж своєї продукції в Росії. Технологічний гігант заявив, що він “глибоко стурбований” російським вторгненням. У відповідь компанія також обмежила доступ до цифрових сервісів, таких як Apple Pay, всередині Росії, і обмежила доступність російських державних медіадодатків за межами країни.

Батьківщина Facebook Meta заявила, що заблокує доступ до російських новинних засобів Sputnik і RT, підтримуваної Росією телевізійної мережі, сумно відомої пропагуванням президента Росії Володимира Путіна в усьому Європейському Союзі.

Цей крок зроблений після того, як компанія отримала “запити від низки урядів і ЄС вжити подальших заходів щодо російських державних ЗМІ”, – написав у твіттері Нік Клегг, віцепрезидент Meta із глобальних питань.

Meta також заявила, що застосувала алгоритмічні обмеження до російських державних ЗМІ, які повинні перешкоджати тому, щоб ці дописи з’являлися так помітно в стрічках користувачів.

Twitter так само оголосив про плани “зменшити видимість і посилення” російського державного медіаконтенту.

Netflix заявив, що призупиняє свій стрімінговий сервіс у Росії.

“З огляду на обставини на місці, ми вирішили призупинити наше обслуговування в Росії”, – сказав представник Netflix CNN.

Інших подробиць не надано.

Раніше компанія заявляла, що відмовляється транслювати російські державні телеканали — те, що платформа повинна була зробити з цього тижня відповідно до російського законодавства.

“З огляду на поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали до нашого сервісу”, – повідомили в компанії CNN Business.

Spotify повідомила, що закрила свій офіс в Росії “на невизначений термін” і обмежила шоу, “які належать і керуються російськими державними ЗМІ”. Потоковий сервіс видалив весь контент з RT і Sputnik в Європі та інших регіонах, повідомив представник компанії.

“Ми глибоко шоковані та засмучені неспровокованим нападом на Україну”, – додав речник. “Нашим першим пріоритетом протягом минулого тижня була безпека наших співробітників і забезпечення того, щоб Spotify продовжував служити важливим джерелом глобальних та регіональних новин у той час, коли доступ до інформації важливіший, ніж будь-коли”.

Roku, який продає обладнання, що дозволяє користувачам передавати контент через Інтернет, заборонив RT у всьому світі.

YouTube, який належить Google, заявив, що блокує російські державні медіа в Україні, включаючи RT. Відеоплатформа також заявила, що “значно обмежить рекомендації для цих каналів”.

Google і YouTube також заявили, що більше не дозволять російським державним ЗМІ розміщувати рекламу або монетизувати свій контент.

Співзасновник і генеральний директор Airbnb Браян Ческі написав, що його компанія призупиняє всі операції в Росії та Білорусі.

Компанія Intel припинила всі поставки в Росію та Білорусь.

Microsoft заявила, що призупиняє всі нові продажі своїх продуктів і послуг в Росії. Президент і віцеголова Бред Сміт також заявив, що компанія припиняє “багато аспектів” свого бізнесу в Росії відповідно до санкцій уряду. Microsoft також заявила, що продовжить допомагати в українській кібербезпеці.

Генеральний директор IBM Арвінд Крішна заявив, що компанія призупинила весь бізнес в Росії.

“В Україні ми підтримували постійний зв’язок з нашими місцевими командами і продовжуємо надавати допомогу, яка включає переїзд та фінансову підтримку”, – сказав Крішна. “Безпека компаній IBM та їхніх сімей у всіх областях, які постраждали від цієї кризи, залишається нашим пріоритетом”.

Хмарний підрозділ Amazon, Amazon Web Services, заявив 8 березня, що припиняє нові реєстрації на сервіс в Росії та Білорусі. Компанія вже має “давню політику не вести бізнес з російським урядом” і не має центрів обробки даних, інфраструктури чи офісів у Росії, йдеться в повідомленні компанії.

“AWS має чіткі умови обслуговування, згідно з якими, якщо клієнт використовує служби AWS для погроз, підбурювання, просування чи активного заохочення насильства, тероризму чи іншої серйозної шкоди, йому не буде дозволено користуватися нашими послугами”, — заявили в Amazon. “Доступ до AWS буде призупинено”.

Консалтинг

Компанія Accenture припиняє свій бізнес в Росії, оскільки вона “стоїть з народом України”, – йдеться в повідомленні.

Фірма оголосила про цей крок у заяві 3 березня, де подякувала своїм “майже 2300 колегам у Росії за їх відданість і службу Accenture протягом багатьох років”.

“Ми будемо надавати підтримку нашим російським колегам”, – додали в компанії.

Подібним чином Deloitte оголосив 7 березня, що припинить свою діяльність у Росії та Білорусі.

“Хоча ми знаємо, що це правильне рішення, воно вплине на [приблизно] 3000 спеціалістів Deloitte, які знаходяться в Росії та Білорусі. Як і інші, ми знаємо, що наші колеги в Росії та Білорусі не мають права голосу в діях свого уряду”, – наголошується у заяві фірми. “Ми будемо підтримувати всіх постраждалих колег під час цього переходу та робитимемо все можливе, щоб допомогти їм у цей надзвичайно важкий час”.

EY, інакше відома як Ernst & Young, також заявила, що видалить свою російську практику зі своєї офіційної глобальної мережі, але дозволить їй “продовжити роботу з клієнтами як незалежна група аудиторських та консалтингових компаній”.

“EY в Росії — це команда з 4700 професіоналів, які працюють у 9 містах країни. Компанія працює на російському ринку понад 30 років”, – йдеться в повідомленні 7 березня.

Консалтингово-бухгалтерська компанія KPMG International заявила, що її “російські та білоруські фірми залишать мережу KPMG”.

“КПМГ налічує понад 4500 осіб у ​​Росії та Білорусі, і закінчити наші робочі відносини з ними, багато з яких були частиною KPMG протягом багатьох десятиліть, неймовірно важко”, – заявили в компанії. “Це рішення не стосується їх — воно є наслідком дій російського уряду. Ми — цілеспрямована організація, орієнтована на цінності, яка вірить у те, що потрібно робити правильні речі”.

PricewaterhouseCoopers (PwC) також планує вийти зі свого російського бізнесу.

“У результаті вторгнення російського уряду в Україну ми вирішили, що за даних обставин PwC не повинна мати фірму-члена в Росії, і, отже, PwC Росія вийде з мережі”, – йдеться у заяві консалтингової компанії “Великої четвірки”.

“Наша основна увага у PwC продовжує робити все можливе, щоб допомогти нашим українським колегам та підтримати гуманітарні зусилля”, – додали в ньому.

“Ми також прагнемо співпрацювати з нашими колегами з PwC в Росії, щоб здійснити впорядкований перехід для бізнесу, зосереджуючись на добробуті наших 3700 колег у PwC в Росії”.

Енергія

BP заявила, що планує вийти зі своєї частки в 19,75% найбільшої російської нафтової компанії “Роснефть” і призупинити їх спільні підприємства, які є одними з найбільших іноземних інвестицій в Росії.

Equinor також почне виходити зі своїх спільних підприємств у Росії, повідомила норвезька нафтогазова компанія.

“Ми всі глибоко стурбовані вторгненням в Україну, яке є жахливою невдачею для світу”, – сказав генеральний директор Андерс Опедал.

Компанія заявила, що на кінець 2021 року має в Росії довгострокові інвестиції в розмірі 1,2 млрд доларів. Вона працює в Росії більше 30 років і має угоду про співпрацю з “Роснефтью”.

Exxon пообіцяла залишити свій останній нафтогазовий проєкт у Росії та не інвестувати в нові розробки в країні.

Проєкт “Сахалін-1” є “одним із найбільших міжнародних прямих інвестицій у Росії”, повідомляється на сайті проєкту. Дочірня компанія Exxon має 30% акцій, а “Роснефть” також володіє пакетом акцій.

Виходячи з цього проєкту, Exxon покінчить із більш ніж чвертьвіковою присутністю бізнесу в Росії.

General Electric призупинила більшість своїх операцій у Росії, за винятком “забезпечення необхідного медичного обладнання та підтримки існуючих енергетичних послуг”.

Shell виходить з Росії і відмовляється від своїх спільних підприємств з “Газпромом”, включаючи свою участь у відмираючому газопроводі “Північний потік-2”.

Нафтова компанія, що базується у Великобританії, заявила 28 лютого, що відмовиться від своєї частки у заводі зі зрідженого природного газу, від своєї частки в проєкті з розробки родовищ у Західному Сибіру та про свою зацікавленість у проєкті розвідки на півострові Гідан у північно-західному Сибіру.

“Ми шоковані втратою людей в Україні, яку ми шкодуємо, внаслідок безглуздого акту військової агресії, що загрожує європейській безпеці”, – заявив генеральний директор Shell Бен ван Берден.

Shell також вирішила припинити купувати російську нафту і газ і закриє мережу своїх станцій технічного обслуговування.

Компанія TotalEnergies також засудила дії Росії та заявила, що більше не надаватиме капітал для нових проєктів у країні.

Французький нафтовий гігант веде бізнес у Росії протягом 25 років, а нещодавно допоміг запустити великий проєкт зі зрідженого природного газу на узбережжі Сибіру.

Фінанси

Норвезький суверенний фонд у розмірі 1,3 трлн доларів продасть акції 47 російських компаній, а також російські державні облігації, заявив прем’єр-міністр Норвегії.

Mastercard заявила, що призупиняє свої мережеві послуги в Росії. Картки, які підтримуються російськими банками, не працюватимуть в мережі компанії, а будь-які карти, випущені за межами Росії, не працюватимуть всередині країни.

Кредитний гігант, який працює в Росії більше 25 років, раніше оголосив , що “заблокував декілька фінансових установ” у своїй мережі в результаті антиросійських санкцій і “продовжить співпрацювати з регуляторами протягом кількох днів.

Visa заявила, що призупиняє всі свої операції в Росії. Це припиняє всі транзакції Visa всередині її кордонів, а картки Visa, випущені в Росії, більше не працюватимуть за межами країни. Крім того, всі картки Visa у всьому світі “більше не працюватимуть в межах Російської Федерації”.

У заяві American Express йдеться, що картки American Express, випущені у всьому світі, більше не працюватимуть в Росії, а картки, випущені в Росії, не працюватимуть за межами країни. Компанія також заявила, що припиняє свою діяльність у Білорусі.

Moody’s заявило, що призупиняє комерційні операції в Росії. Його служба для інвесторів буде “підтримувати аналітичне покриття існуючих рейтингів за межами Росії”.

Медіа та розваги

DirecTV розриває зв’язки з RT.

Прессекретар американського супутникового оператора повідомив CNN Business, що він уже розглядає, чи поновлювати договір про перевезення, термін дії якого закінчився пізніше цього року. За словами представника, війна Росії проти України прискорила це рішення.

Disneyтакож призупиняє показ своїх фільмів у Росії, посилаючись на “неспровоковане вторгнення в Україну”.

Розважальний гігант мав кілька фільмів, які вийдуть у Росії найближчими місяцями. Сюди входять фільм Marvel “Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля” 5 травня та “Світловий рік” від Pixar 16 червня.

“Ми будемо приймати майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається”, – сказав представник Disney.

28 лютого WarnerMedia повідомила , що призупинить випуск “Бетмена” в Росії.

Фільм є одним з найбільших блокбастерів року, і його випускає в більшості країн Warner Bros., яка, як і CNN, є підрозділом WarnerMedia.

Речник компанії повідомив, що рішення було прийнято “у світлі гуманітарної кризи в Україні” і що компанія сподівається “на швидке та мирне вирішення цієї трагедії”.

WarnerMedia також призупиняє весь новий бізнес в Росії, припиняє трансляцію своїх каналів, припиняє ліцензування всього нового контенту російськими організаціями та призупиняє заплановані випуски кінотеатрів та ігор.

Роздрібна торгівля

H&M призупинить усі продажі в Росії.

У заяві компанії зазначили, що вона “глибоко стурбована трагічними подіями в Україні і підтримує всіх людей, які страждають”.

Магазини гіганта одягу в Україні вже закриті з міркувань безпеки.

Станом на листопад минулого року H&M Group, яка управляє кількома брендами, мала 168 магазинів у Росії.

Heineken припинить виробництво та продаж пива в Росії.

9 березня компанія оголосила, що “зробить негайні кроки для блокування” свого російського бізнесу, “щоб зупинити потік грошей, роялті та дивідендів” з країни.

Гігант напоїв, який займається продажами у більш ніж 190 країнах, уже оголосив про призупинення нових інвестицій та експорту до Росії.

“Ми оцінюємо стратегічні варіанти майбутнього наших російських операцій”, – йдеться у повідомленні. “Ми бачимо чітку відмінність між діями уряду та наших співробітників у Росії”.

Ikea, найбільша у світі меблева компанія, закриває свої 17 магазинів у Росії. У компанії заявили, що конфлікт має “великий вплив на людину” і “призводить до серйозних перебоїв у ланцюжку поставок та умов торгівлі”. На додаток до призупинення роздрібної торгівлі та виробництва в Росії, вона призупинить всю торгівлю з країною та її союзником Білоруссю.

Ikea заявила, що 15 000 працівників безпосередньо постраждають від зупинки в регіоні. Компанія продовжить їх платити, принаймні, поки що.

Inditex, материнська компанія Zara, заявила, що призупиняє роботу в Росії і закриває 502 магазини в країні. У заяві компанії зазначено, що на Росію припадає близько 8,5% її прибутку до вирахування відсотків і податків.

Mothercare призупиняє бізнес у Росії та припиняє поставки туди.

“Наш місцевий партнер підтвердив, що він негайно призупинить роботу приблизно в 120 магазинах і в Інтернеті”, – йдеться в повідомленні 9 березня.

На Росію припадає близько 20-25% продажів роздрібного продавця, який спеціалізується на товарах для батьків і немовлят.

Німецька спортивна компанія Puma заявила, що призупиняє роботу всіх своїх магазинів у Росії. Компанія заявила, що керує понад 100 магазинами в країні.

Будинок моди класу люкс Prada припиняє роздрібну торгівлю в Росії.

Генеральний директор Procter & Gamble Джон Меллер заявив у листі співробітникам 7 березня , що компанія “припинила всі нові капітальні інвестиції в Росії” і “припиняє всі засоби масової інформації, рекламу та рекламну діяльність”.

“Ми значно скорочуємо наш асортимент продукції, щоб зосередитися на основних предметах здоров’я, гігієни та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім’ям, які залежать від них у своєму повсякденному житті”, – сказав Меллер. “У міру того, як ми скорочуємо масштаби наших російських операцій, ми продовжимо коригуватися, якщо буде потрібно”.

Estée Lauder Companies заявила 7 березня , що “призупинить будь-яку комерційну діяльність в Росії, включаючи закриття всіх магазинів, якими ми володіємо та керуємо, а також сайтів наших брендів і відправлення будь-якому з наших роздрібних продавців у Росії”. Компанія вже призупинила ділові інвестиції та ініціативи в Росії, йдеться у повідомленні .

Yum Brands, яка має 1000 франшиз KFC і Pizza Hut в Росії, заявила, що призупинить усі інвестиції та розвиток ресторанів у країні. Компанія заявила, що “оцінить додаткові можливості” і перенаправить весь прибуток від операцій в Росії на гуманітарні зусилля.

McDonald’s тимчасово закриває свої російські ресторани. Згідно з документом, вісімдесят чотири відсотки філій McDonald’s в Росії управляються компанією. Російські ресторани, а також ще 108 ресторанів в Україні, якими керує McDonald’s, склали 9% виручки компанії в 2021 році.

Unilever заявив, що “продовжить постачати людям в країні наші повсякденні необхідні продукти харчування та гігієнічні продукти, виготовлені в Росії”, додавши, що “ми будемо уважно розглядати це”. Але компанія зазначила, що призупинила імпорт своєї продукції в Росію і припиняє всі інвестиції в країну, а також припиняє експорт звідти. Вона заявила, що не отримає прибутку від своєї присутності в Росії.

Доставка товарів

UPS і FedEx призупинили роботу в Росії та Білорусі. FedEx повідомила, що призупинила діяльність для “підтримки народу України”. DHL повідомила, що призупинила вхідні поставки до Росії та Білорусі.

Maersk і MSC Mediterranean Shipping Company припиняють замовлення вантажів з Росією.

“Оскільки на стабільність та безпеку наших операцій вже прямо чи опосередковано впливають санкції, нові замовлення Maersk в Росію та з Росії будуть тимчасово призупинені, за винятком харчів, медичних та гуманітарних товарів”, – йдеться в заяві данської компанії.

“Ми глибоко стурбовані тим, як криза продовжує загострюватися в Україні”, – додали в компанії.

MSC, що належить Швейцарії, повідомила, що її призупинення охопить “усі зони доступу, включаючи Балтію, Чорне море та Далекий Схід Росії”.

Перевезення

Французький виробник поїздів Alstom заявив, що “припиняє всі поставки в напрямку Росії” у своїй заяві 9 березня.

Група також призупиняє всі майбутні бізнес-інвестиції в Росії.

Alstom володіє 20% акцій — як капітальні інвестиції — Трансмашхолдингу (ТМХ), російського постачальника локомотивів та залізничного обладнання.

“Між Alstom і TMH не було ні матеріального, ні операційного зв’язку”, – заявили в компанії. “Балансова вартість буде повторно оцінена в рамках закриття рахунків за 2021/22 фінансовий рік”.

Промисловість

Dow призупинив усі закупівлі сировини та енергії з Росії і стверджує, що “значно скоротив свою діяльність і пропозицію продукції” в країні. Dow також припинив усі інвестиції в регіоні й постачає лише обмежені товари першої необхідності в Росію, включаючи упаковку для харчових продуктів, засоби гігієни, миючі та санітарні засоби та товари для дому.

John Deere, найбільший у світі виробник сільськогосподарської техніки, два тижні тому припинив поставки своєї продукції до Росії. Прессекретар Deere повідомив, що єдине обладнання, яке виробляється в Росії, знаходиться на невеликому заводі в Оренбурзі, Росія, який виробляє обладнання для посіву та обробки землі.