Про це повідомляє видання РИА Новости.

З такою ініціативою виступив російський письменник Сергій Комков. Повідомляється, що Комков вже виступав з ініціативою висунення Путіна на Нобелівську премію миру в 2013 році, мотивуючи це тим, що Росія – нібито єдина реальна сила, здатна зупинити якісь руйнівні світові процеси.

“Сьогодні це вже фактично моє четверте висування на Нобелівську премію миру. Воно було направлено 9 вересня цього року, і вже 10 вересня ця заявка надійшла до Нобелівського комітету миру в Осло, в штаб-квартиру Нобелівського комітету”, – наводить видання слова Комкова.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував радіостанції “Маяк” висування російського президента на премію.

“Ви знаєте, що абсолютно різні люди висуваються на цю премію. Якщо рішення буде прийнято, ну прекрасно. Якщо не буде прийнято, теж нічого страшного. Важко ще щось сказати”, – повідомив Пєсков.