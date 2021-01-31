Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розкритикувала заяву Європйеського союзу про експортний контроль над вакцинами проти коронавірусу COVID-19, вироблених в ЄС, заявивши, що такі заходи ризикують продовжити пандемію.

Про це пише BBC.

ЄС ввів цей захід на тлі скандалу з виробниками вакцин через недопоставки. Проте заступник голови ВООЗ Маріангела Сімао заявила, що це дуже тривожна тенденція.

Також раніше голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що т.зв. “прищеплювальний націоналізм” може продовжити пандемію.

Виступаючи на віртуальному саміті в Давосі він сказав, що накопичення вакцин буде підтримувати пандемію і повільне відновлення світової економіки. Крім того, за його словами, це буде катастрофічний моральний провал, який може ще більше посилити глобальну нерівність.

Що робить ЄС?

Європейський союз вводить експортний контроль щодо вакцин проти коронавірусу, вироблених в ЄС, на тлі скандалу з приводу недопоставок.

Так званий механізм прозорості дає країнам ЄС право відмовляти в дозволі на експорт вакцин, якщо компанія, яка виробляє вакцини, не дотримується існуючих контрактів з ЄС.

“Захист і безпека наших громадян є пріоритетом, і проблеми, з якими ми зараз стикаємося, не залишили нам вибору, крім як діяти саме так”, – заявили в Європейській комісії.

Контроль торкнеться близько 100 країн світу, включаючи Великобританію, США, Канаду та Австралію. Проте багато інших країн, в тому числі бідніші, звільнені від цього.

Також ЄС був змушений відмовитися від планів ввести обмеження на експорт вакцин через кордон Ірландії після протестів Дубліна і Лондона.

Євросоюз наполягає на тому, що його контроль – це тимчасова схема, а не заборона на експорт.

Такі заходи вирішили застосувати після публічної суперечки ЄС з британсько-шведським виробником вакцини проти COVID-19 AstraZeneca з приводу поставок і зростаючого тиску через повільні темпи поширення вакцин.