Згідно з новими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), не варто вживати замінники цукру, якщо ви намагаєтесь схуднути.

Про це повідомляє CNN.

За даними ВООЗ, систематичний огляд наявних даних свідчить про те, що замінники цукру “не дають довгострокової користі у зменшенні жиру в організмі у дорослих та дітей”.

“Заміна вільних цукрів підсолоджувачами не допомагає людям контролювати свою вагу у довгостроковій перспективі. Ми спостерігали помірне зниження ваги у короткостроковій перспективі, але воно не буде стійким”, – зазначив директор департаменту ВООЗ з питань харчування та безпеки харчових продуктів Франческо Бранка.

Ці рекомендації стосуються всіх людей, окрім тих, хто хворіє на діабет. Бранка пояснив, що на даний час жодне дослідження не проводилось з хворими на діабет, тому оцінити вплив замінників цукру на їхній стан.

В огляді також зазначено, що можуть бути “потенційні небажані ефекти” від тривалого використання замінників цукру, такі як помірне підвищення ризику діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Однак “ця рекомендація не має на меті коментувати безпеку споживання”, — сказав Бранка.

“Ця рекомендація говорить про те, що якщо ми прагнемо зменшити ожиріння, контролювати вагу або ризик неінфекційних захворювань, це, на жаль, наука не може продемонструвати. Це не матиме тих позитивних наслідків для здоров’я, яких деякі люди можуть шукати”, — сказав він.

Підсолоджувачі, що не містять цукру, широко використовуються як інгредієнти розфасованих харчових продуктах і напоях, а також іноді додаються в їжу та напої безпосередньо споживачами.

У 2015 році ВООЗ випустила рекомендації щодо споживання цукру, в яких дорослим і дітям рекомендовано зменшити щоденне споживання вільного цукру до менш як 10% від загального споживання енергії. Після цієї рекомендації інтерес до замінників цукру посилився.

“Ця рекомендація базується на ретельному аналізі останньої наукової літератури та наголошує, що використання штучних підсолоджувачів не є хорошою стратегією для досягнення втрати ваги шляхом зменшення споживання енергії з їжею”, — сказав дослідник з питань харчування Ян Джонсон.

“Однак це не слід тлумачити як ознаку того, що споживання цукру не має відношення до контролю ваги”, — сказав Джонсон у заяві.

Замість цього слід скоротити вживання підсолоджених напоїв і спробувати використовувати “сирі або злегка оброблені фрукти як джерело солодощів”, додав він.

Роберт Ранкін, президент Ради з контролю за калоріями, сказав, що “низькокалорійні та безкалорійні підсолоджувачі є важливим інструментом, який може допомогти споживачам контролювати вагу тіла та зменшити ризик неінфекційних захворювань”.

Посібник призначений для державних організацій охорони здоров’я в країнах, які, можливо, захочуть використати науковий аналіз для впровадження змін у політику для своїх громадян, сказав Бранка.

“Ймовірно, це залежатиме від того, як споживаються підсолоджувачі в конкретній країні”, — сказав він. “Наприклад, у країні з високим рівнем споживання ці країни можуть вирішити вжити тих чи інших заходів”.

Всього в огляд було включено 283 дослідження, серед яких рандомізовані контрольовані дослідження, які вважаються золотим стандартом дослідження, так і обсерваційні дослідження. Спостережні дослідження можуть показати лише зв’язок, а не пряму причину та наслідок.

Згідно зі звітом, результати рандомізованих досліджень показали, що використання підсолоджувачів, не пов’язаних із цукром, мали “низький” вплив на зниження маси тіла та споживання калорій порівняно з цукром, а також відсутність змін у проміжних маркерах діабету, таких як глюкоза та інсулін.

Спостережні дослідження також виявили низький вплив на масу тіла та жирову тканину, але не змінили споживання калорій. Однак ці дослідження показали низьке збільшення ризику діабету 2 типу, високого кров’яного тиску, інсульту, серцевих захворювань і смерті від серцевих захворювань, зазначається у звіті. Також було виявлено дуже низький ризик раку сечового міхура та ранньої смерті з будь-якої причини.

ВООЗ заявила, що ця рекомендація є “умовною”, оскільки виявлений зв’язок між підсолоджувачами та наслідками захворювання може бути спотворена складними моделями вживання підсолоджувачів і характеристиками учасників дослідження.

Міжнародна асоціація підсолоджувачів заявила, що “не визнавати переваг низькокалорійних/безкалорійних підсолоджувачів для здоров’я – це ведмежа послуга, і розчарована тим, що висновки ВООЗ здебільшого ґрунтуються на низькій достовірності даних спостережних досліджень, які піддаються високому ризику зворотньої причинності”.

Проте спостережні дослідження важливі, сказав Бранка.

“Для того, щоб показати, що люди з надмірною вагою можуть зменшити свою масу тіла, потрібне довгострокове дослідження. І ми не бачимо такого впливу від наших досліджень”, – сказав він.

Рекомендація включала низькокалорійні синтетичні підсолоджувачі та натуральні екстракти, які можуть бути або не бути хімічно модифікованими, такі як ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламати, неотам, сахарин, сукралоза, стевія та похідні стевії та монкфрут.

“Стевія та монах — нові підсолоджувачі, тому в науковій літературі опубліковано менше досліджень”, — сказав Бранка. “Однак вони, ймовірно, працюють в організмі за подібним фізіологічним механізмом, як і інші підсолоджувачі. Ми не можемо сказати, що вони відрізняються від інших на основі наявних у нас даних — вони відіграють однакову роль”.

Багато людей вважають продукти зі стевії більш “натуральними”, оскільки їх отримують із рослини стевії. Деякі натуральні та штучні підсолоджувачі додають до своїх продуктів цукор, щоб зменшити їхню солодкість і збільшити обсяг продукту для випічки.

Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з американської клініки Клівленда, виявило, що еритритол, який використовується для додавання або підсолоджування стевії, плодів чернечого фрукта та продуктів зі зниженим вмістом цукру, пов’язаний зі згортанням крові, інсультом, серцевим нападом і ранньою смертю .

Дослідження показало, що люди з наявними факторами ризику серцево-судинних захворювань, таких як діабет, вдвічі частіше переживають серцевий напад або інсульт, якщо у них був найвищий рівень еритритолу в крові.

Так само як багато людей навчилися їсти та готувати без солі, вони можуть навчитися зменшувати свою залежність від вільних цукрів та непоживних підсолоджувачів, сказав Бранка.

“Нам потрібно орієнтуватися на дітей раннього віку”, — сказав він. “Наприклад, чому батьки зазвичай використовують підсолоджувачі як нагороду для дітей і майже після кожного прийому їжі? Нам потрібно рекомендувати батькам уникати розвитку цього — це дуже важлива дія”.

Навіть якщо ви справжній “цукрозалежний”, хороша новина полягає в тому, що ви можете приборкати свою “залежність”, сказала дієтологиня Ліза Дрейер. Для цього потрібно дотримуватись наступних правил.

Тренуйте смакові рецептори. Якщо ви поступово скорочуєте споживання цукру — включно зі штучними підсолоджувачами — і включаєте у свій раціон більше продуктів, багатих білком і клітковиною, це може допомогти вам менше хотіти цукру.

“Коли ми споживаємо білок і клітковину, це уповільнює підвищення рівня цукру в крові, якщо ми споживаємо їх із їжею, що містить цукор. Це може допомогти нам насититися, а також допомогти нам зменшити споживання цукру”, – сказала вона в попередньому інтерв’ю .

Вибирайте продукти без додавання цукру та уникайте всіх підсолоджених напоїв. Наприклад, виберіть цільнозернові пластівці або грецький йогурт без підсолоджувачів. Напої з цукром, які слід виключити зі списку покупок, повинні включати газовані напої, енергетичні напої, спортивні напої та фруктовий пунш. Замість цього виберіть воду.

“Якщо ви любите солодкі газовані напої, додайте в сельтер трохи журавлинного або апельсинового соку або спробуйте ароматизовані сельтери. Ви також можете присмачити свою власну воду скибочками фруктів для природної солодкості або спробувати трав’яні фруктові чаї”, – сказала Драєр.

Пийте каву та чай без або з меншою кількістю цукру. Будьте обережні в кав’ярнях, адже у латте та ароматизованій каві може бути стільки ж цукру, скільки в банці газованої води чи навіть більше.

Їжте фрукти на десерт. Спробуйте запечені з корицею яблука, ягоди або смажені персики замість печива, тортів, морозива, тістечок та інших солодощів.

Слідкуйте за невидимими цукрами. Доданий цукор часто присутній у продуктах, які ви не можете вважати “солодкими”, наприклад у соусах, хлібі, приправах і заправках для салатів.

Перевірте етикетки з інформацією про поживну цінність. На етикетці всіх харчових продуктів і напоїв має бути вказано кількість і вид цукру.

Додані цукри можуть мати інші назви, такі як “агава, коричневий цукор, кукурудзяний підсолоджувач, кукурудзяний сироп, декстроза, випарений тростинний сік, фруктоза, концентрат фруктового соку, фруктовий нектар, глюкоза, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, мед, інвертний цукор, лактоза, солодовий сироп, мальтоза, патока, кленовий сироп, цукор-сирець, сахароза, трегалоза та цукор-турбінадо.

Чим вище ці додатки у списку інгредієнтів, тим більша кількість доданого цукру в продукті.