Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не використовувати препарат "Ремдесівір" для пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

“Ця рекомендація, випущена 20 листопада, є частиною чинного керівництва по клінічній допомозі при COVID-19”, – додали в ВООЗ.

Рекомендації проти використання препарату були розроблені у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В експертну групу входили 28 експертів в галузі клінічної допомоги, четверо пацієнтів і один фахівець з етики.

Експерти провели чотири незалежних випробування, в ході яких аналізувалися дані більш ніж 7 тисяч пацієнтів.

З’ясувалося, що ліки не надають значного впливу на виживаність людей з коронавірусом, потребу в штучній вентиляції легенів, час одужання та інші показники.