Всесвітня організація охорони здоров'я закликала керівництва країн, в яких прийняті обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, не скасовувати їх занадто рано.

Про це пише Reuters.

Офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер на віртуальному брифінгу сьогодні зазначила, що організація не має загальних рекомендацій для країн і регіонів щодо пом’якшення заходів щодо уповільнення поширення коронавірусу. При цьому знімати їх занадто рано не варто.

“Одне з найважливішого — не послабляти заходи дуже рано, щоб не повернутися на старі позиції. Це схоже на те, ніби-то ви захворіли, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад і у вас виникнуть ускладнення”, – наголосила вона.