Про це пише Reuters.
Офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер на віртуальному брифінгу сьогодні зазначила, що організація не має загальних рекомендацій для країн і регіонів щодо пом’якшення заходів щодо уповільнення поширення коронавірусу. При цьому знімати їх занадто рано не варто.
“Одне з найважливішого — не послабляти заходи дуже рано, щоб не повернутися на старі позиції. Це схоже на те, ніби-то ви захворіли, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад і у вас виникнуть ускладнення”, – наголосила вона.
- Раніше Данія заявила про поступове ослаблення заходів карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. З 15 квітня в країні планують відновити роботу дитячих садків і початкових шкіл, якщо кількість хворих вірусом залишиться стабільною.