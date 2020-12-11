Всесвітню організацію охорони здоров’я звинуватили у змові з владою Італії. Причиною сумнівів стало видалення звіту організації, в якому зазначалося, що країна до пандемії не готова.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що звіт був призначений для запобігання смертельних випадків в майбутньому. Його підготував вчений ВООЗ Франческо Замбон, а також десять його колег з Європи. Дослідження було опубліковано на вебсайті ВООЗ 13 травня. Його метою було надання інформації країнам, які ще не постраждали.

Зокрема, у звіті наголошується на непідготовленості країни. Перші реакції лікарень були “імпровізованими та хаотичними.

За даними видання, документ було видалено із сайту ВООЗ через особисте прохання Раньєрі Герри, заступника генерального директора ВООЗ зі стратегічних ініціатив. Герра був генеральним директором з профілактики здоров’я в міністерстві охорони здоров’я Італії в період з 2014-го по кінець 2017 року і відповідав за оновлення плану пандемії.

У ВООЗ не пояснили причину видалення звіту, але зазначили, що він містить “неточності та невідповідності”.

Дослідник Замбон у звіті написав, що план боротьби з пандемією в Італії не був оновлений у 2017 році — після ретельної перевірки з’ясувалося, що всі матеріали пізніше 2006 року було просто скопійовано та вставлено.

“На цей час ми працюємо з італійським урядом над проясненням цієї проблеми”, – повідомили у ВООЗ на запит видання.