Covid-19 Україна

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ВООЗ заявила про можливе введення електронних сертифікатів вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я ґрунтовно вивчає перспективи впровадження електронних сертифікатів вакцинації. Вони будуть необхідні для подорожей.

Четвер, 3 грудня 2020, 16:55

Про це заявив медичний експерт ВООЗ під час брифінгу в Копенгагені, інформує Reuters.

Зазначається, що в організації закликали утриматися від використання “паспортів імунітету” пацієнтами, які вже перехворіли на коронавірус.

“Ми дуже уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту від COVID-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації”, – зазначив представник ВООЗ. 

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) після рішення Великобританії щодо реєстрації вакцини проти коронавірусу Pfizer заявила, що розробляє рекомендації стосовно її використання.

  • Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
  • Біотехнологічна компанія Moderna оголосила остаточні результати випробування ефективності своєї вакцини-кандидата на 30 000 осіб: тільки 11 осіб після отримання вакцини захворіли на  COVID-19. У 185 осіб з групи плацебо розвинулися симптоми коронавірусу.
  • Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.
Теги: ВООЗ, Коронавірус, сертифікат вакцинації

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