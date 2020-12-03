ВООЗ заявила про можливе введення електронних сертифікатів вакцинації

Про це заявив медичний експерт ВООЗ під час брифінгу в Копенгагені, інформує Reuters.
Зазначається, що в організації закликали утриматися від використання “паспортів імунітету” пацієнтами, які вже перехворіли на коронавірус.
“Ми дуже уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту від COVID-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації”, – зазначив представник ВООЗ.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) після рішення Великобританії щодо реєстрації вакцини проти коронавірусу Pfizer заявила, що розробляє рекомендації стосовно її використання.
- Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
- Біотехнологічна компанія Moderna оголосила остаточні результати випробування ефективності своєї вакцини-кандидата на 30 000 осіб: тільки 11 осіб після отримання вакцини захворіли на COVID-19. У 185 осіб з групи плацебо розвинулися симптоми коронавірусу.
- Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.