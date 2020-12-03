ВООЗ заявила про можливе введення електронних сертифікатів вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я ґрунтовно вивчає перспективи впровадження електронних сертифікатів вакцинації. Вони будуть необхідні для подорожей.

Про це заявив медичний експерт ВООЗ під час брифінгу в Копенгагені, інформує Reuters.

Зазначається, що в організації закликали утриматися від використання “паспортів імунітету” пацієнтами, які вже перехворіли на коронавірус.

“Ми дуже уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту від COVID-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації”, – зазначив представник ВООЗ.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) після рішення Великобританії щодо реєстрації вакцини проти коронавірусу Pfizer заявила, що розробляє рекомендації стосовно її використання.