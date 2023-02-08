Вранці 8 лютого російські військові обстріляли берегову смугу й акваторію Очаківської громади. Також у Миколаївській області постраждала Куцурубська громада.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

“Сьогодні, 8 лютого, о 06:02 та 07:21 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, — сказав Кім.

Також він зауважив, що о 06:10 обстрілу зазнала Куцурубська громада. Там зафіксовано влучання за межами населеного пункту. Втім, руйнувань та постраждалих унаслідок обстрілу немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.