Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
“Сьогодні, 8 лютого, о 06:02 та 07:21 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, — сказав Кім.
Також він зауважив, що о 06:10 обстрілу зазнала Куцурубська громада. Там зафіксовано влучання за межами населеного пункту. Втім, руйнувань та постраждалих унаслідок обстрілу немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
- У ніч на 8 лютого ворожа армія завдала удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області, випустивши близько 30 снарядів з важкої артилерії.
- Протягом минулої доби, 6 лютого, російські військові завдали поранень ще двом цивільним мешканцям Донеччини. Людини постраждали у Бахмуті.