російсько-українська війна

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Ворог завдав удару по нафтобазі на Рівненщині

Російські війська знову завдали ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області. Наразі інформацію про поточну ситуацію не розповсюджують.

Вівторок, 29 березня 2022, 01:04
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

“Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області, це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях”, – зазначив Віталій Коваль.

27 березня близько 22:00 під час чергового обстрілу, здійсненого росіянами по українській території, ракета влучила у нафтобазу.

Влада вкотре закликає не публікувати фото і відео вибухів, детальну інформацію про обстріли, аби не коригувати обстріли ворога.

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