Ворог завдав удару по нафтобазі на Рівненщині

Російські війська знову завдали ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області. Наразі інформацію про поточну ситуацію не розповсюджують.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

“Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області, це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях”, – зазначив Віталій Коваль.

27 березня близько 22:00 під час чергового обстрілу, здійсненого росіянами по українській території, ракета влучила у нафтобазу.

Влада вкотре закликає не публікувати фото і відео вибухів, детальну інформацію про обстріли, аби не коригувати обстріли ворога.