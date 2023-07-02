Джерело: Reuters.
Андроїда розробив Корейський інститут промислових технологій минулого року. Перед виступом він вклонився глядачам і став керувати музикантами національного оркестру країни.
“Рухи диригента дуже деталізовані. Робот зміг представити такі детальні рухи набагато краще, ніж я міг собі уявити”, – сказав справжній диригент Чхве Су-Юл.
Одним з його критичних недоліків назвали те, що він “не вміє слухати”. Один зі слухачів Лі Янг-Чжу, який вивчає традиційну корейську музику, підкреслив, що рухи робота бездоганно тримають ритм, але їм бракує “дихання”.
Робот має зріст близько 180 сантиметрів і гнучкі руки. Він виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію, як нейромережа від ChatGPT.
- Чат-бот під управлінням штучного інтелекту ChatGPT провів службу у лютеранській церкві баварського міста Фюрт.