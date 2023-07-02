У Сеулі національним оркестром Південної Кореї вперше диригував робот-андроїд EveR 6. Він виглядає як дворукий робот з людським обличчям.

Джерело: Reuters.

Андроїда розробив Корейський інститут промислових технологій минулого року. Перед виступом він вклонився глядачам і став керувати музикантами національного оркестру країни.

“Рухи диригента дуже деталізовані. Робот зміг представити такі детальні рухи набагато краще, ніж я міг собі уявити”, – сказав справжній диригент Чхве Су-Юл.

Одним з його критичних недоліків назвали те, що він “не вміє слухати”. Один зі слухачів Лі Янг-Чжу, який вивчає традиційну корейську музику, підкреслив, що рухи робота бездоганно тримають ритм, але їм бракує “дихання”.