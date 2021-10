Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Левін склала присягу адмірала Офіцерського корпусу охорони здоров’я США (PHSCC).

Зазначається, що тепер вона є першим офіцером-трансгендером в будь-якій з восьми силових структур країни, включно з армією, флотом і військово-повітряними силами.

“Це знаменна подія, і для мене велика честь отримати цю роль через вплив, який я можу мати, та через історичну природу того, що ця роль символізує. Я стою на плечах ЛГБТК+ людей, які були до мене – як відомих, так і невідомих. Хай сьогоднішнє призначення стане першим з багатьох, які ще належить зробити, адже ми створюємо багатогранне та більш інклюзивне майбутнє”, — заявила Левін під час промови.

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz

— ADM Rachel Levine (@HHS_ASH) October 19, 2021