Про це повідомляється в Twitter чемпіонату.

Збірна України виграла золото у командному багатоборстві на ЧЄ у Мерсині (Туреччина).

Анастасія Моттакі, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радивилова, Діана Варинська та Єлизавета Губарєва набрали 154,663 бала та виграли золото. Срібло здобула Румунія, у якої 154,496 пункту. Бронза отримала Угорщина із сумою 151,597.

The delighted Ukrainian team wins the 2020 European team title#Mersin2020 pic.twitter.com/dGWMEHxNwr — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 19, 2020

Жіноча збірна України вперше в історії виграла золото ЧЄ в командній першості.