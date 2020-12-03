Про це у Facebook написав голова ради НБУ Богдан Данилишин.
На готівковому валютному ринку у другій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю.
За словами голови ради НБУ, курс гривні на міжбанківському валютному ринку за минулий тиждень знецінився на 0,5% через підвищений попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків.
В цілому за результатами листопада купівля населенням іноземної валюти вперше з початку року переважала її продаж – чистий продаж валютної готівки становив близько 135 млн доларів США.
- Депутат від “Слуги народу”, голова податкового та фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев не бачить підстав для стрімкої зміни курсу гривні.