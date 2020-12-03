У листопаді 2020 року українці купили валюти більше, ніж продали.

Про це у Facebook написав голова ради НБУ Богдан Данилишин.

На готівковому валютному ринку у другій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю.

За словами голови ради НБУ, курс гривні на міжбанківському валютному ринку за минулий тиждень знецінився на 0,5% через підвищений попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків.

В цілому за результатами листопада купівля населенням іноземної валюти вперше з початку року переважала її продаж – чистий продаж валютної готівки становив близько 135 млн доларів США.