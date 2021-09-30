Дві жінки взяли участь у виборах прем'єр-міністра У Японії.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

З часів Другої світової війни країною керує Ліберально-демократична партія, що досі живе патріархальними стереотипами.

“Мені здається, що ЛДП використовувала цих двох жінок, щоб справити враження на публіку своїми зусиллями зі зміни та вибілення свого негативного іміджу, щоб залишитися при владі”, – сказала Юкіко Такей, юрист, живе недалеко від Токіо.

Жінки в японському політикумі становлять меншість – близько 10%.

Переможцем у виборах став Фуміо Кісіда, колишній міністр закордонних справ. Санае Такаїті та Сейко Нода були третіми та четвертими у списках. Аналітики оцінюють їхню участь як зміни в консерватизмі ЛДП.

Проте самі жінки і їхні цілі є повними протилежностями одна одній: Санае Такаїті виступає за посилення японської армії, а Нода за підтримку жінок та скорочення зростання населення країни.

Проте деякі припускають, що Санае Такаїті висунули задля відтягнення голосів.

Для Ноди, що не мала підтримки фракцій, це було перше випробування. За її словами, вона задоволена, що змогла взяти участь у виборах.

61-річна Нода підтримує одностатеві шлюби та виступає за систему квот для збільшення кількості жінок-законодавців.